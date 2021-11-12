Пластиковые окна для мансарды

Металлопластиковые окна обладают известными качествами, и подходят для универсальных целей.
Если дом располагает мансардным помещением, его владельцам следует позаботиться об установке специальных окон, способных выдерживать большие нагрузки, в том числе и причиненные неблагоприятными погодными условиями. По словам специалистов, мансардные окна наиболее часто изготавливаются из таких материалов, как дерево, алюминий и пластик. Последние – наиболее распространены, ведь им присущ ряд преимуществ, таких как практичность, отличные тепло- и звукоизоляционные характеристики, долговечность, несложный уход.
Мансардные окна могут иметь самую разную форму: чаще всего производителям заказывают конструкции арочные, прямоугольные или круглые. Кроме того, владелец дома может выбрать способ открывания окна. В зависимости от этого различают поворотные конструкции, откидные или со стандартным открыванием.
Выбирая мансардные пластиковые окна, специалисты советуют учесть ряд моментов. В частности, угол ската крыши, площадь комнаты, расстояние между стропилами. К примеру, малый угол наклона нуждается в окнах больших размеров. Также в этом случае следует позаботиться о защите окна от стекания воды во время дождя. Кстати, чтобы улучшить уровень освещения в комнате, лучше установить вместо одного большого окна два меньше.
Читайте еще
Что касается выбора стеклопакетов, то можно выбрать как стандартные варианты, так и с большим количеством стеклопакетов. Главное помнить, что за счет дополнительных единиц стекла увеличивается вес конструкции, что не всегда хорошо, когда речь идет о мансардных окнах. Например, для крыши из металлочерепицы это не лучший вариант. Для повышения теплоизоляционных характеристик окна пространство между стеклопакетами заполняют инертным газом.
В зависимости от конструкции дома и пожеланий его владельцев, мансардные окна монтируются между стропилами крыши или крепятся к обрешетке: последний вариант более простой и менее трудоемкий.
Комментариев нет:
Отправить комментарий